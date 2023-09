Veröffentlicht am 28. September 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Interkulturelle Wochen 2023 im Kreis Altenkirchen

„Auch in diesem Jahr ist es uns gelungen als Netzwerk Vielfalt und Demokratie ein buntes Programm für die Interkulturellen Wochen zusammenzustellen“, sagt Erik Eisenhauer, Gewerkschaftssekretär beim DGB und Koordinator des Netzwerkes. „Besonders hervorheben möchte ich die beiden politischen Veranstaltungen, die sich mit aktuellen Entwicklungen in der rechten Szene beschäftigen. Dem Netzwerk ist es wichtig, Demokratinnen und Demokraten zu stärken, deshalb laden wir herzlich dazu ein.“

Am Donnerstag, 28. September ist das Thema: „Agitation von rechts außen“ und am 19. Oktober lautet es „Rechtsextreme Landnahme“ mit der Journalistin Andrea Röpke. Eine weitere Veranstaltung beschäftigt sich am 30.09. mit einem geschichtlichen Thema: „Deutschland und die Kolonialzeit“.

Die einzelnen Mitglieder des Netzwerkes verantworten die ganz unterschiedlichen Veranstaltungen im Landkreis, die auch zur Begegnung einladen, zum Beispiel das „Markttagfrühstück interkulturell“ am 28. September in Altenkirchen, das „Kochen international für Kinder“ am 30. September in Wissen sowie „Kalif Storch – ein Familientheater mit Puppen und Objekten“ am 29. September in Altenkirchen. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.netzwerk-ak.de.

Ständige Organisationen und Vereine im Netzwerk sind: die Kreisverwaltung Altenkirchen, Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), IG Metall, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Diakonie, Caritasverband Rhein-Sieg, Caritasverband Rhein-Wied-Sieg, Evangelische Akademie für Land und Jugend, Mehrgenerationenhaus „Mittendrin“, Haus Felsenkeller, KOMPA, Amnesty International und der Kreisjugendring.