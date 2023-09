Veröffentlicht am 27. September 2023 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Miteinander, statt übereinander reden: Workshop Interkulturelle Kompetenz

Flüchtlingskrise, Corona, Krieg in der Ukraine… Die Megakrisen der letzten Jahre haben nicht nur zu großer Verunsicherung innerhalb der Gesellschaft geführt, sondern auch nicht zuletzt dazu beigetragen, dass Diskussionen häufig emotionaler geführt werden und Fronten sich verhärten. Ein interaktiver Workshop am 21. Oktober von 9 bis 15 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Neustadt soll Aufschluss darüber geben, wie und warum interkulturelle Missverständnisse entstehen und wie wir (wieder) lernen können, miteinander statt übereinander zu reden. Der gemeinsame Kurs von kvhs Neuwied und MGH Neustadt kann durch Fördergelder des Landes RLP kostenfrei angeboten werden. Info und Anmeldung: www.kvhs-neuwied.de/G199 oder 02631 347813.