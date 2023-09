Veröffentlicht am 27. September 2023 von wwa

MICHELBACH – Kleines Rockkonzert an der Mühle in Michelbach begeistert die Gemeinde

Die Gemeinde Michelbach erlebte ein aufregendes und mitreißendes Rockkonzert an der Michelbacher Mühle, organisiert vom Gemeinderat. Die Veranstaltung sorgte für eine unvergessliche Nacht voller Musik und Gemeinschaftsgeist. Auf der Rockbühne in Michelbach eröffnete Ortsbürgermeisterin Alex Schleiden die Veranstaltung und begrüßte die zahlreichen Besucher herzlich. Sie betonte die Bedeutung von kulturellen Veranstaltungen wie diesem Konzert, um die Einheit und den Zusammenhalt der Gemeinde zu stärken.

Die Hauptattraktion des Abends waren die Bands „Der Ax“ und „Autumn Leaves“, die das Publikum mit ihren mitreißenden Rockklängen begeisterten. Die pulsierenden Rhythmen, kraftvollen Gitarren und eindrucksvollen Vocals brachten die Menge zum Tanzen und Feiern.

Ein besonderer Dank ging an Beate und Eckhard Hassel von der Michelbacher Mühle, die großzügigerweise ihren Veranstaltungsort zur Verfügung stellten und somit maßgeblich zum Erfolg des Konzerts beitrugen. Das gegrillte Essen und die erfrischenden Getränke sorgten zudem für das leibliche Wohl der Gäste. Das kleine Rockkonzert an der Mühle in Michelbach war zweifellos ein Höhepunkt im kulturellen Kalender der Gemeinde. Musik, Gemeinschaft und Begeisterung für die Musik standen im Mittelpunkt dieser unvergesslichen Veranstaltung, die gezeigt hat, wie wichtig und lebendig die Dorfgemeinschaft in Michelbach ist. Der Mühlenrock wird sicher in die nächste Auflage gehen. (als) Fotos: OG Michelbach