Veröffentlicht am 27. September 2023 von wwa

MORSBACH – Chorkonzert in St. Gertrud Morsbach mit dem Gesualdo-Ensemble

Am Samstag, 14. Oktober 2023 um 18.30 Uhr gestaltet des Gesualdo-Ensemble die Vorabendmesse in St. Gertrud Morsbach musikalisch mit. Anschließend um 19.30 Uhr gibt das Ensemble ein Chorkonzert in der Kirche. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Das GESUALDO-ENSEMBLE widmet sich überwiegend der A- Cappella- Musik. Im umfangreichen Repertoire des Kammerchores finden sich die chromatischen Motetten des Carlo Gesualdo di Venosa ebenso wie Kompositionen von Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach und Johannes Brahms. Einen Schwerpunkt setzt das Ensemble auch auf Chormusik des 20. und 21. Jahrhunderts. Auf einen künstlerischen Leiter wird ganz bewusst verzichtet, um die Interpretationen in guter Kammermusiktradition gemeinsam zu erarbeiten. Die Mitglieder des Ensembles sind Kirchenmusiker, Sänger und Instrumentalisten aus ganz Nordrhein- Westfalen. Eine Fernsehproduktion der ARD mit der „Weihnachtsgeschichte“ von Hugo Distler sowie Konzertreisen nach Italien, Österreich und Frankreich machten das Ensemble auch einem größeren Publikum bekannt.