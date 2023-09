Veröffentlicht am 27. September 2023 von wwa

RODENBACH – Vollsperrung der Niederbieberer Straße ab 16. Oktober

Aufgrund geplanter Arbeiten am Straßenbelag muss die Niederbieberer Straße im Stadtteil Rodenbach zwischen den Hausnummern 31 und 65 für etwa drei Wochen gesperrt werden. Die Sperrung tritt am 16. Oktober in Kraft und gilt nicht für Fußgänger. Für den Zeitraum der Bauarbeiten wird eine Umleitung über Nodhausener Straße und Segendorfer Straße eingerichtet.