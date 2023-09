Veröffentlicht am 27. September 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bätzing-Lichtenthäler begrüßt Innenstaatssekretärin Nicole Steingaß im Video- Chat

Die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler begrüßt auch im Oktober wieder einen politischen Gast zum Videochat auf Instagram. Nächste virtuelle Gesprächspartnerin wird die Staatssekretärin aus dem Ministerium des Inneren und für Sport, Nicole Steingaß sein.

Die Themenfelder sind vielschichtig, die Nicole Steingaß und Sabine Bätzing-Lichtenthäler bei ihrem halbstündigen Talk besprechen werden. Neben der Ausbildung von Polizisten in Rheinland-Pfalz, wird es auch um die Bekämpfung von Extremismus und Hate Speech im Netz gehen.

„Man vergisst schnell: Rheinland-Pfalz ist eines der sichersten Bundesländer in Deutschland. Die Zahlen der Straftaten gehen zurück und sind an einem Tiefpunkt angekommen. Das ist der Verdienst einer sozialdemokratisch-geführten Landesregierung“, so die SPD-Fraktionschefin im Landtag Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

Wer dabei sein möchte, sollte sich Mittwoch, den 04. Oktober 2023 in der Zeit von 18:00 bis 18:30 Uhr freihalten. Dann findet via Instagram über das Profil von Sabine Bätzing-Lichtenthäler (@sabine_baetzing) die Live-Übertragung statt, bei der währenddessen Fragen gestellt und mitdiskutiert werden kann.