Veröffentlicht am 26. September 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – WISSEN – „Abenteuer Heimat“ im Kulturwerk Wissen

Die nächste Exkursion im Rahmen von „Abenteuer Heimat“ widmet sich einem der traditionsreichsten Standorte der Montanindustrie im Kreis Altenkirchen: Am Sonntag, 1. Oktober, von 14.30 bis circa 16 Uhr, laden die Kreisvolkshochschule Altenkirchen und der Westerwald-Sieg-Tourismus zur Führung „Die Geschichte des Walzwerkes und seine Bedeutung für das Wisserland“ ein.

Wo einst Walzen dröhnten, der Geruch von Eisen und Fett in der Luft lag und zu Zeiten der Alfredhütte und des Warmwalzwerks die Luft vor Hitze flimmerte, befindet sich heute das Kulturwerk Wissen. 3.000 Menschen arbeiteten zu den Glanzzeiten in den Hallen. Die Arbeiter kamen in Werksbussen aus dem gesamten Westerwald an die Sieg. 1911 gegründet, gingen hier Mitte der 1990er Jahre endgültig die Lichter aus.

Nach dem Start in der Wissener Altstadt geht es zu Fuß zur Dachterrasse auf dem Walzwerk und abschließend ins Kulturwerk. Die circa 90-minütige Führung unter der Leitung von Christiane Weber gibt spannende und aufschlussreiche Einblicke in die Vergangenheit und Gegenwart des für Wissen prägenden Gebäudekomplexes.

Die Teilnahme kostet für Erwachsene 5 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre 2 Euro. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Web: vhs.kreis-ak.eu, E-Mail: kvhs@ak-kreis.de, Tel.: 02681-812211