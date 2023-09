Veröffentlicht am 26. September 2023 von wwa

KIRCHEN – Einladung zum 2. Treffen des Unternehmensnetzwerks in der Verbandsgemeinde Kirchen – Die Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) lädt erneut die Unternehmen der heimischen Verbandsgemeinde ein, um den gewünschten Netzwerkgedanken weiter durchzuführen.

Nach dem ersten Treffen der Unternehmen Ende Juni im Rathaus in Kirchen wird die Reihe des begonnenen Netzwerkgedankens fortgeführt. Die Wirtschaftsförderung lädt am Montag, den 9. Oktober 2023 um 18.00 Uhr nach Wehbach ein. Das Unternehmen enerix Westerwald öffnet dafür seine Pforten auf dem Gelände des ehemaligen Freibades in der Jungenthaler Straße. Damit folgt die Wirtschaftsförderung dem Wunsch der Unternehmen bei der Auftaktveranstaltung, sich beim nächsten Treffen in einer „gemütlicheren“ Runde zu begegnen.

„Wir sind froh über das positive Feedback aus den heimischen Betrieben, dass wir dieses Netzwerk ins Leben gerufen haben. Schon in der ersten Veranstaltung konnten Kontakte untereinander geknüpft und Synergien genutzt werden“, so Tim Kraft, Wirtschaftsförderer und Veranstalter der Netzwerktreffen.

Wer als Unternehmen in der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) von dem Netzwerk partizipieren möchte, kann sich bei der Wirtschaftsförderung für den Abend über wfk-sieg.de oder per Mail an wfk@kirchen-sieg.de anmelden. Zur besseren Organisation wird darum geben, nach Möglichkeit die ungefähre Anzahl der teilnehmenden Personen mit anzugeben.

Foto: Tim Kraft, Leiter der Kommunalentwicklung und der Wirtschaftsförderung mit seiner Mitarbeiterin Riccarda Vitt