Veröffentlicht am 25. September 2023 von wwa

HORHAUSEN – Stark betrunkener PKW-Fahrer auf der B 256 bei Horhausen (WW)

Am späten Sonntagabend erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus gegen 21:17 Uhr einen Hinweis über einen unsicher geführten VW Passat, der die Bundesstraße 256 von Willroth in Richtung Horhausen (WW) befuhr. Der Fahrzeugführer berührte mit seinem PKW mehrfach den Bordstein, fuhr starke Schlangenlinien und geriet mindestens drei Mal in den Gegenverkehr. Ob es hierbei zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen ist, so die Polizei, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Polizeibeamten trafen den stark alkoholisierten Fahrzeughalter an seiner Wohnanschrift an. Ihm wurden auf der Polizeidienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Verkehrsteilnehmer, die durch die gefährliche Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei