Veröffentlicht am 25. September 2023 von wwa

ALPENROD – Ein Spiel auf Augenhöhe

Am Samstag, 23. September 2023 trat die E III der JSG Siegtal/Heller auswärts gegen die JSG Alpenrod II an. Die Partie entwickelte sich zu einem spannenden Spiel auf Augenhöhe, bei dem allerdings die Siegtal/Heller-Mannschaft den Kürzeren zog.

Zu Beginn des Spiels brauchte die Mannschaft von Trainer Michael Balzer einige Zeit, um seinen Rhythmus zu finden. Da sich Alpenrod als sehr stark erwies, wurden diese Startschwierigkeiten schnell bestraft, so dass Siegtal/Heller zunächst drei gegnerische Treffer hinnehmen musste.

Der Siegtal/Heller-Trainer versuchte von der Seitenlinie aus, das Team zu beruhigen und Ordnung in das Spiel zu bringen, was auch nach einiger Zeit gelang. Doch Alpenrod zeigte sich als echte Herausforderung und ließ keine Chance ungenutzt. Siegtal Heller konnte zwar noch zwei Treffer landen, musste aber auch einen weiteren Treffer des Gegners akzeptieren. So ging es mit einem 2:4 für Alpenrod in die Kabine.

Die Ansprache des Trainers war bei der Siegtal/Helle-Elf auf fruchtbaren Boden gefallen, was sich in der zweiten Halbzeit zeigte. Da es zwei starke Mannschaften waren, die hier aufeinandertrafen, entstand ein spannendes Spiel mit vielen Chancen und Toren auf beiden Seiten. Doch die Alpenroder konnten den Vorsprung aus der ersten Halbzeit halten, so dass Siegtal/Heller mit 8:5 unterlag.

Dennoch waren die Eltern und Schlachtenbummler letztlich nicht enttäuscht, erlebten sie doch ein rasantes Spiel. Die JSG Siegtal/Heller bedankt sich bei Ihnen und wird bei der nächsten Partie alles daran setzen, wieder einen Sieg zu platzieren. (Vereinsbericht) Fotos: JSG Siegtal-Heller