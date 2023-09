Veröffentlicht am 25. September 2023 von wwa

KIRCHEIB – Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Kircheib

Sonntag, 24. September 2023, im Zeitraum zwischen 10:00 und 14:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch an einem Einfamilienhaus in Kircheib an der B 8. Ein unbekannter Täter versuchte sich mit mehreren Steinen und einer Fußmatte über ein Fenster Zutritt zu dem Anwesen zu verschaffen. Durch den Eigentümer selbst konnte die unbekannte Person auf dem Grundstück festgestellt werden. Nach erfolgter Aufforderung verließ die Person das Grundstück in Richtung einer Bushaltestelle in Fahrtrichtung Hennef. Die Gegenstände unter dem Fenster und die Beschädigungen an dem Fenster entdeckte der Eigentümer erst später. Anschließend verständigte er die Polizei. Die Person wird wie Folgt beschrieben: männlich, ca. 1,80 Meter groß, nordafrikanisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere hinsichtlich der beschriebenen Person der Polizeiinspektion Altenkirchen unter Tel. 02681/9460 oder per E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei