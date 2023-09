Veröffentlicht am 25. September 2023 von wwa

WESTERBURG – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 288 zwischen Westerburg und Langenhahn, Abfahrt Gershasen

Sonntagnachmittag, 24. September 2023, gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der L 288 zwischen Westerburg und Langenhahn, im Bereich der Abfahrt Gershasen ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Das Zweirad wurde von einem 58 Jahre alten Mann aus Limburg an der Lahn, aus Langenhahn kommend in Richtung Limburg, geführt. Eine 55 Jahre alte Frau aus der VG Westerburg führte den Pkw in der entgegengesetzten Richtung. Auf Höhe der Abfahrt Gershasen beabsichtigte die Fahrerin des Pkw nach links, über den Gegenverkehr, auf die K 73 abzubiegen. Beim Linksabbiegen übersah sie das Zweirad, wodurch das ungebremst und frontal mit der rechten Fahrzeugfront vom Pkw kollidierte. Durch die ersten Rettungskräfte wurden noch Reanimationsmaßnahmen beim Motorradfahrer eingeleitet, er erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Frau wurde leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerburg zu melden. Quelle: Polizei