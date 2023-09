Veröffentlicht am 25. September 2023 von wwa

HEUZERT – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Heuzert

Zwischen Samstagabend, 23. September 2023 um 18:45 Uhr und Sonntagvormittag, 24. September 2023 um 09:30 Uhr kam es in einer Grundstückseinfahrt im Mühlenweg in Heuzert zu einem Verkehrsunfall. Ein geparkter, weißer Transporter (Renault) wurde an der kompletten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Vermutlich streifte der Unfallverursacher beim Wenden das Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Eurobetrag. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden. Quelle: Polizei