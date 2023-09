Veröffentlicht am 25. September 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Tag der Selbsthilfegruppen in Neuwied

Oberbürgermeister Einig und der Erste Beigeordnete Seemann machten einen frühen Besuch auf dem Luisenplatz und informierten sich bei den einzelnen Institutionen über deren Arbeit und Sorgen. Die Sorgen, so ließ Rüdiger Hof vom VdK wissen, sehe man schon an der sichtlich geschrumpften Zahl der Stände. Es sei ein Schwund an Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen. Ältere Mitglieder versterben und junge Leute engagieren sich seltener.

Selbsthilfegruppenmitglieder ist eine wichtige Ergänzung zu den Möglichkeiten der professionellen Helfer aus dem medizinischen und psychosozialen Helfersystem

Die Besucher erhielten bei ihrem Rundgang an den einzelnen Ständen Informationen aus erster Hand. Betroffene und Angehörige berichteten von ihren Erfahrungen mit Therapiemethoden, gaben Tipps für die Alltagsbewältigung und erzählten, wie die Unterstützung in Selbsthilfegruppen funktioniert. Das Wissen über verschiedene Krankheiten und die Erfahrungen aus der Arbeit der Selbsthilfegruppen war für viele der Besucher ebenso interessant wie nützlich.

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, sich über das Angebot der Sozialverbände zu erkundigen. In der nächsten Woche sind einige Verbände wieder tätig. Da findet am gleichen Ort der Tag der Vereine statt. (mabe) Fotos: Marlies Becker