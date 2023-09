Veröffentlicht am 24. September 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Kinderfreundliche Stadt Neuwied

Anlässlich der Siegelübergabe „Kinderfreundliche Kommune“. wurde am Samstag, den 23.September im und um das BigHouse ein großes Kinderfest gefeiert.

„Kinderfreundliche Kommunen“ ist ein Programm der UNICEF in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kinderhilfswerk, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das Dach des Vorhabens Kinderfreundliche Kommunen e.V. in Deutschland, bildet die internationale Child Friendly Cities Initiative (CFCI) von UNICEF. Sie wurde aus der UN-Kinderrechtskonvention und der Deklaration der UN-Weltsiedlungskonferenz entwickelt. Der Aktionsplan für Neuwied umfasst unterschiedliche Handlungsbedarf. Sichergestellt wird die Umsetzung des Maßnahmenplans durch eine Entscheidung des Stadtrats.

Der Plan wurde von den verschiedenen Abteilungen der Verwaltung gemeinsam mit Akteuren aus Politik und relevanten Trägern sowie natürlich den Kindern und Jugendlichen selbst ausgearbeitet.

Seit Samstag ist die Deichstadt die erste Stadt in Rheinland-Pfalz. Ziel ist, die Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen zu stärken. Zur Siegelübergabe besuchte auch Familienministerin Binz das Jugendzentrum passen zum Event mit ihrer kleinen Tochter.

OB Einig begrüßte die Gäste aus Bürgerschaft, Wirtschaft dem Stadtrat und dem Fürstenhaus. Neuwied habe die Dringlichkeit schon früh erkannt etwas für die Kinder in der Stadt zu tun von denen 20 % also jedes fünfte Kind in Armut lebt. Mit dem Jugendzentrum, 30 Schulen und unzähligen Bolz und Spielplätzen habe man die Zukunft dieser Kinder schon seit vielen Jahren im Blick. Grundlage für die Siegelübergabe ist vom Stadtrat beschlossene Aktionsplan. Dieser umfasst insgesamt 14 Maßnahmen, die vier Schwerpunkte untergeordnet sind und bis 2026 umgesetzt werden. Im Anschluss an die Übergabe des Siegels machten die Gäste noch einen Rundgang über das Gelände, wo neben Feuerwehr, Rote Kreuz, vielen in und ausländischen Kulinarischen Angeboten, einem Bühnenprogramm mit Tanzvorführungen auch ein Clown und ein Pony die Gäste belustigte. Bis in die späten Nachmittagsstunden wurde gefeiert, gemalt, gesprayt und allerhand sportliches ausprobiert. (mabe) Fotos: Marlies Becker