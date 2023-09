Veröffentlicht am 25. September 2023 von wwa

HEDDESDORF – Jubilarehrung beim VdK in Heddesdorf

Im Rahmen der jüngsten Veranstaltung des Heddesdorfer VdK-Ortsverbandes konnte Vorsitzender Sven Lefkowitz langjährige Mitglieder ehren. So erhielten Alexandra Eidenberg, Lothar Hilleheim für jeweils 10 Jahre Mitgliedschaft die Urkunde und die Ehrennadel ausgehändigt. Ernst Muscheid wurde mit einer Urkunde und der entsprechenden Ehrennadel für 20 Jahre Treue zum Sozialverband VdK ausgezeichnet.

In seiner Laudatio würdigte Lefkowitz die langjährige Mitgliedschaft als Fundament für den Erfolg des VdK. Nur so haben wir die Möglichkeit kontinuierliche Arbeit zu leisten. Das gilt für den hauptamtlichen Teil mit seiner erfolgreichen Beratung in allen Fragen des Sozialrechts, wie auch für den ehrenamtlichen Teil, wie zum Beispiel die engagierten Ortsverbände. Daher danken wir den Geehrten, die alle drei auch an anderer Stelle gesellschaftlich engagiert waren oder sind, heute auch stellvertretend für die vielen Menschen in unserer Gemeinschaft, die uns unterstützen“, führte Lefkowitz aus.

„Der VdK ist auch eine Wertegemeinschaft, die zusammensteht, um sich für die Schwächeren in der Gesellschaft einzusetzen, für Toleranz und gegen Ausgrenzung. Das ist bei den heute auftretenden Rissen in der Gesellschaft, den Herausforderungen und der Verunsicherung durch Krisen von heute wichtiger denn je“, erläuterte der Ortsverbandsvorsitzende abschließend.

Den Geehrten wurde anschließend noch ein Präsent des Ortsverbandes ausgehändigt und natürlich das obligatorische Gruppenfoto gemacht. Foto: Martina Beate Jakoby (stellv. Vorsitzende des VdK Heddesorf)

Foto: (v.l.): Lothar Hillesheim, Alexandra Eidenberg, Ernst Muscheid, Sven Lefkowitz