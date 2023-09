Veröffentlicht am 24. September 2023 von wwa

DIERDORF – Trunkenheitsfahrt auf der L 266 bei Dierdorf

In den frühen Sonntagmorgenstunden, 24. September 2023, gegen 04:20 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Polizei Straßenhaus ein unsicher geführtes Fahrzeug auf der L 266 auf. Das Fahrzeug benötigte beide Spuren und konnte letztlich an der Autobahnauffahrt Dierdorf einer Kontrolle unterzogen werden. Der 46-jährige Fahrzeugführer erreichte bei einem Alkoholtest einen Wert von 1,08 Promille, so dass eine Blutentnahme notwendig wurde. Die Weiterfahrt wurde verhindert und der Führerschein des Mannes zwecks vorläufiger Entziehung sichergestellt. Quelle: Polizei