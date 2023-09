Veröffentlicht am 25. September 2023 von wwa

MAINZ – FREIE WÄHLER rücken Lebensmittelproduktion in den Mittelpunkt der Aktuellen Debatte am ersten Plenartag

Nicht zuletzt die Schließung des Schlachthofs in Zweibrücken, aber auch die anderen Herausforderungen, vor denen die rheinland-pfälzischen Landwirte und Lebensmittelproduzenten derzeit stehen, haben die FREIE WÄHLER-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz veranlasst, eine Aktuelle Debatte unter der Überschrift „Starke Bauern – Starkes Land: regionale Lebensmittel gut für Land und Leute“ für den ersten Plenartag am kommenden Mittwoch zu beantragen.

Vor dem Hintergrund der personellen Engpässe beim Schlachthof Zweibrücken wird deutlich, dass der Fachkräftemangel auch in der wichtigen Branche der Lebensmittelproduktion deutlich zu spüren ist. Metzgereien und Bäckereien mussten in weiten Teilen des Landes ebenfalls schon schließen. Landwirte spüren den Preisdruck – sowohl durch die internationalen Krisen, als auch durch den Preiskampf im Lebensmitteleinzelhandel. „Wir wollen Ursachen benennen und Lösungen vorschlagen, um der heimischen Landwirtschaft und regionalen Lebensmittelproduzenten im Landtag eine Stimme zu geben“, erklären der FREIE WÄHLER-Fraktionsvorsitzende Joachim Streit und der landwirtschaftspolitische Sprecher Helge Schwab im Vorfeld des Plenums am 27. und 28. September 2023.

Dort wird die Aktuelle Debatte der FREIE WÄHLER unter TOP 1b am ersten Plenartag zum Aufruf kommen. Schließlich ist Rheinland-Pfalz nicht nur das Weinland Nummer Eins, auch Ackerbau und Viehzucht haben weiterhin große Bedeutung für das Bundesland, von der Eifel bis zur Südpfalz. Daher ist es notwendig, im Landtag dazu eine Debatte zu führen. Die FREIE WÄHLER-Fraktion erwartet mit Spannung, wie die Stellungnahme der Landesregierung zu diesem Thema aussehen wird.