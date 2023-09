Veröffentlicht am 23. September 2023 von wwa

ROTH – Alleinunfall auf der B 256 bei Roth

Freitagabend, 22. September 2023, ereignete sich um 20:30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der 42-jährige Fahrer eines Citroen befuhr die B 256 aus Richtung Hamm kommend in Richtung Roth. In einer Linkskurve geriet er aus ungeklärter Ursache ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und auf der Wiese eines angrenzenden Grundstücks auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Quelle: Polizei