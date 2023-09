Veröffentlicht am 25. September 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – GLOCKENSPITZE – Die Big Band der Bundeswehr und Stargast Tom Gaebel gastieren am Mittwoch, 27. September im KulturSalon in Altenkirchen.

Tom Gaebel gehört zu den profiliertesten deutschsprachigen Jazzsängern und Entertainern. Seine Interpretationen der großen Songs aus dem Repertoire des legendären Rat-Packs sind dabei unvergleichlich nah an den jeweiligen Originalen. Gleichzeitig zeugen sie von einer Individualität, die jedes Konzert mit Gaebel zu einem einzigartigen Erlebnis werden lassen.

Die Zusammenarbeit mit der Big Band der Bundeswehr ist dabei kein Zufall und eine ausgezeichnete Wahl. So erlebt man mit diesem Show- und Unterhaltungsorchester – in der vollen Besetzung einer klassischen Big Band Band – nicht nur erstklassige Solisten, musikalisch-technische Perfektion und überschäumende Spielfreude, sondern gleichzeitig eine Jazzclub-Atmosphäre, die einen sofort in die Zeit der großen Big Band Ära zurückkatapultiert.

Tom Gaebel befindet sich übrigens mit seinem Bekenntnis zur Swingmusik in bester Gesellschaft. Viele nationale und internationale Künstler hat dieses Genre ebenfalls inspiriert und zur Nachahmung animiert. Einen besseren Beweis gibt es wohl kaum: Swingmusik und Big Band Sound sind einfach unsterblich.

Mi. 27.09.2023 – Beginn: 20 Uhr; Einlass: 18:30 Uhr – Ort: KulturSalon Glockenspitze, Im Sportzentrum 8, 57610 Altenkirchen – Eintritt: VVK ab 29; ABK 36€ – Tickets uns Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen.

Foto: Tom Gaebel – Foto: Moritz Kuenster