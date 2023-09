Veröffentlicht am 25. September 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Bon Appétit!“ – Ein musikalisches Menue mit „Leckerbissen“ der französischen Romantik

Am Freitag, 29. September, musiziert die Organistin Ka Young Lee (Marburg und Seoul) im Rahmen des Orgelzyklus 2023 in der Konzertkirche am Schlossplatz. Auf Einladung der Evangelischen Kirchengemeinde wird sie Werke von Dubois, Franck, Guilmant, Widor, Litaize, Vierne und Messiaen an der Walcker-Orgel präsentieren.

Ka Young Lee ist derzeit Organistin an der Lutherischen Pfarrkirche St. Marien in Marburg und Organistin der Kurhessischen Kantorei Marburg. Sie tritt regelmäßig als Gast bei Konzertreihen und internationalen Orgelfestivals in Europa und Korea auf. Als gebürtige Südkoreanerin absolvierte sie ihre Studien in Seoul (Kirchenmusik – Bachelor), in Saarbrücken (Konzertreife Orgel – Auszeichnung), in Heidelberg (Konzert Examen – Auszeichnung), in Strasbourg (Cycle de Spécialisation pour Orgue – mention Bien) und in Würzburg (Meisterklasse Orgel – Studienbesuch).

Bei internationalen Orgelwettbewerben erlangte sie Preise in Seoul, Saarbrücken, Korschenbroich, Litauen, Brno und St. Albans. Das Konzert in der Christuskirche beginnt am 29. September um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei; um Spenden wird gebeten.

Foto: An der Orgel: Die mehrfache Preisträgerin Ka Young Lee (Seoul/Marburg) (Foto: privat)