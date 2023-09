Veröffentlicht am 25. September 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Erweiterte Realität: Neuwied wird Dino-City – Im Oktober besiedeln Dinosaurier die Innenstadt

Pokémon fangen war gestern. Heute wird mit lebensgroßen Dinosauriern gespielt! Ab 3. Oktober können Passanten in Neuwieds Innenstadt einen Monat lang mithilfe ihres Smartphones oder Tablets lebensgroße Dinosaurier entdecken. Auf dem Display, auf Fotos und Videos wirken die Dinosaurier, als würden sie wahrhaftig gleich neben der Person stehen und mit ihr interagieren. Alles, was es dazu braucht, ist ein Smartphone, auf dem die kostenfreie App „3DQR Plus“ installiert ist. Die App erschafft eine sogenannte Augmented Reality, wörtlich übersetzt „erweiterte Realität“, und verknüpft die tatsächliche Umgebung des Betrachters mit künstlichen Elementen – in diesem Fall Dinosauriern. Wer die App hat und einen der QR-Codes in den großen Dino-Fußstapfen auf dem Pflaster oder in den Geschäften einscannt, wird überrascht sein, wie groß die virtuellen Tiere sind. Sie brüllen, stampfen und bewegen sich, wie die echten Urzeittiere aus dem Erdmittelalter.

Das Projekt des Citymanagements ist eine der vielfältigen Maßnahmen der Kampagne „REstart Neuwied“, die durch das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ ermöglicht wird. „Unsere Dinos sind ein Frequenzbringer für die Innenstadt“, erläutert Citymanagerin Michaela Ullrich, „denn sie bringen die Menschen dazu, unser Stadtzentrum auf eine neue Art zu erleben.“ Das bediene zwei zentrale Ziele der REstart-Kampagne: Der Einzelhandel wird gestärkt, auch durch die in wechselnden Geschäften platzierten Dinosaurier; Und die Bedeutung einer Innenstadt, die mehr als ein Handelszentrum ist, wird spielerisch erlebt. Was für die Neuwiederinnen und Neuwieder ihre Innenstadt ausmacht, das wird bald im Fokus einer Bürgerbefragung durch das Amt für Stadtmarketing stehen, die ebenfalls ein Baustein von „REstart Neuwied“ ist.

Foto: Ein kleiner virtueller Dino hat es sich bereits bei Oberbürgermeister Jan Einig gemütlich gemacht. Ob die ausgewachsenen Exemplare auch so zutraulich sind, wird sich ab 3. Oktober in der #dinocityneuwied zeigen. Quelle: 3DQRPlus/Maxie Meier