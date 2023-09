Veröffentlicht am 23. September 2023 von wwa

NEUWIED – Ministerin Doris Ahnen besucht GSG Musterwohnung in Neuwied

Auf ihrer Sommerreise besucht Bauministerin Doris Ahnen am Freitag mit einem Tourbus zusammen mit Planern und Architekten, Referenten und sonstigen Fachleuten den sanierten Gebäudekomplex in der Langendorferstraße in Neuwied. Die Immobilie der GSG aus den 50erJahren mit 45 Wohneinheiten wurde energetisch aufgerüstet. Neue Fenster mit Rollläden, Küche und Bad erneuert, eine Fußbodenheizung wurde eingebaut und die Gasheizung durch Fernwärme ersetzt. Rückseitig wurden Balkone angebaut. Bei den Baukosten in Millionenhöhe konnten die Bauherren auf Wohnraumfördermitteln, zinsverbilligte Darlehen der ISB in Höhe von 3,6 Millionen und Tilgungszuschüsse in Höhe von 900.000 Euro zurückgreifen. Die Mieter des Gebäudekomplexes wurden in Ersatzwohnungen untergebracht mit der Option in ihre sanierten Wohnungen zurückzukehren. Das hier in Neuwied eine solch Vorzeigebaumaßnahme entstanden ist hob die Ministerin bei der Besichtigung lobend hervor. Viele geplante und dringend nötige Planungen müssen vor dem Hintergrund steigender Baupreise, Fachkräftemangel, Zinsentwicklung und Lieferschwierigkeiten auf Eis gelegt werden. Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen sei ohne Fördermittel kaum möglich. Selbst wenn diese zugesagt sind, braucht es clevere Architekten und Plane, die wie hier in Neuwied neue Wege gehen. Nach einem gemeinsamen Foto mit der Ministerin konnten sich die Gäste in der Musterwohnung am vorbereiteten Buffet stärken bevor der Bus mit der Reisegruppe wieder nach Mainz aufbrach. (mabe) Fotos: Marlies Becker