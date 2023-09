Veröffentlicht am 24. September 2023 von wwa

NEUWIED – Infostand des Arbeitskreises Klimaschutz und Umwelt kommt gut bei den Bürgern an – SPD-Arbeitskreis im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern

Am Septemberwochenende 2023 führten der Arbeitskreis Klimaschutz und Umwelt des SPD-Stadtverbandes Neuwied und weitere SPD-Mitglieder aus dem Kreis Neuwied auf dem Luisenplatz in Neuwied einen Infostand durch. Die engagierten Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten verteilten Äpfel, kleine Windräder für Kinder und weitere Give-Aways. Wie auch bei den ersten drei Infoständen des Arbeitskreises in diesem Jahr, kam man auch dieses Mal mit vielen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch und informierte über die Arbeit des Arbeitskreises. Aber auch viele weitere Themen wie die aktuelle Kommunalpolitik in der Stadt und dem Kreis Neuwied und auch bundespolitische Themen wie die aktuelle Politik der Ampel-Regierung wurden angesprochen. „Unsere Infostände und unsere politische Arbeit kommen bei den Menschen sehr gut an und bieten uns die Möglichkeit ins Gespräch zu kommen,“ so die Sprecherin des Arbeitskreises Klimaschutz und Umwelt, Stefanie Stavenhagen. Der Arbeitskreis wird diese und weitere Aktionen auch in der kommenden Zeit engagiert fortführen. Die Mitglieder des Arbeitskreises laden alle Interessierten herzlich ein, mitzumachen. Eine SPD-Mitgliedschaft ist keine Voraussetzung. Interessierte können sich unter: SV.Neuwied.SPD@gmail.com melden. Foto: Stefan Lössl

Foto: Die Mitglieder des Arbeitskreises Klimaschutz und Umwelt und weitere engagierte SPD-Mitglieder verteilten Give-Aways und kamen mit vielen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch.