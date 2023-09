Veröffentlicht am 22. September 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN-GLOCKENSPITZE – Absage Zwerg Nase

Die für Sonntag, 24. September geplante Familienvorstellung „Zwerg Nase“ im KulturSalon der Glockenspitze in Altenkirchen, muss leider aufgrund zu geringem Vorverkauf abgesagt werden. Der Veranstalter weißt nochmals darauf hin, aufgrund der Planungssicherheit die Tickets möglichst im Vorverkauf zu erwerben, um einer Absage entgegen zu wirken. Bereits gekaufte Tickets werden im Kulturbüro in der Marktstraße 30 in Altenkirchen erstattet. Tel.: 02681 7118