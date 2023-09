Veröffentlicht am 22. September 2023 von wwa

NEUNKHAUSEN – Verkehrsunfall auf der L 287 bei Neunkhausen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, etwa Mitternacht, fuhr der 53-jährige Fahrzeugführer eines PKW die L 287, aus Richtung Kirburg in Richtung Neunkhausen. Kurz vor Neunkhausen, in Höhe des Friedhofs, kam er, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und beschädigte ein Verkehrszeichen, Leitpfosten und den Zaun des Friedhofs. Der Unfallverursacher wurde verletzt. Es entstand Sachschaden von circa 6.000 Euro. Quelle: Polizei