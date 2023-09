Veröffentlicht am 22. September 2023 von wwa

ASBACH – Trekkingbike in Asbach entwendet

Donnerstagvormittag ist im Zeitraum zwischen 10:45 und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz des Vorteil Center in Asbach ein Herren–Trekkingbike gestohlen worden. Der Täter durchtrennte mit einem Schneidwerkzeug, das mit einem Kabelschloss an einem Fahnenmast befestigte Trekkingrad und entwendete es. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle und Foto: Polizei