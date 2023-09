Veröffentlicht am 24. September 2023 von wwa

PETERSLAHR – Mit dem Fahrrad unterwegs auf den Spuren von „Vater Raiffeisen“ – Neuer Radweg „Raiffeisen-Runde“ offiziell eröffnet

„Der neue Radweg ‚Raiffeisen-Runde‘ ist interkommunal und überregional ein Gewinn“, darin waren sich Bürgermeister Fred Jüngerich (Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld), Markus Harf (Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Asbach) und Maja Büttner (Chefin des WTS Montabaur) einig. Die beiden Kommunalpolitiker eröffneten jetzt gemeinsam mit der Geschäftsführerin des WTS im Kreise der Ortsbürgermeister der angrenzenden Gemeinden, Touristiker und Kommunalpolitiker die neue Radroute, die durch beide Verbandsgemeinden führt. Dabei dankten sie den Initiatoren, Cornelia Obenauer (VG AK-FF) und Peter Fischer (VG Asbach), die bereits vor zwei Jahren die Planung für diese VG-übergreifende Radtour begonnen hatten.

„Der neue Radweg, der auch an den Genossenschaftsgründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen erinnert, ist nicht nur für die heimischen Radfahrer, sondern auch für Touristen eine Bereicherung. Er steigert die Attraktivität und Lebensqualität in unseren Verbandsgemeinden“, so der Bürgermeister und der Beigeordnete in ihren Grußworten. „Attraktive Radrouten sind auch ein wichtiger Faktor für den Umstieg aufs Rad und somit für die Mobilitätswende“, erklärte Bürgermeister Fred Jüngerich. Beigeordneter Markus Harf: „Mit einer kulturell wie auch historisch ansprechenden Strecke führt die Radroute auch am geschichtsträchtigen und landschaftlich sehr schön gelegenen Kloster Ehrenstein vorbei. Hier kann man einen Abstecher in das schöne Neustadt machen.“

Neue WTS-Broschüre „Radfahren im Westerwald“

Im Rahmen der Eröffnung des Radweges stelle Maja Büttner (Geschäftsführerin Westerwald-Touristik-Service, Montabaur) die neue Broschüre „Radfahren im Westerwald“ vor. Darin sind Informationen zu insgesamt 41 Radtouren enthalten, auch die neue „Raiffeisen-Runde“.

Hintergrund: Bereits 2021 wurde gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Asbach die Idee einer gekennzeichneten Radtour zwischen Flammersfeld und Asbach geboren. Die Ausschilderung von Alltags-Radstrecken war bereits in Planung, und so bot es sich an, die hier vorgesehene HBR-Beschilderung auch für den Themenradweg zu nutzen. Fotos: VG AKFL