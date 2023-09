Veröffentlicht am 24. September 2023 von wwa

WILLROTH – Husten, Schnupfen, Heiserkeit

Fit für den Winter und wenn es einen erwischt hat, was tun? Diese Frage stellen sich immer mehr Menschen und ein Trend entwickelt sich hin zu althergebrachten Lösungen. Noch heute kennt man die Kräuterapotheke am Wegesrand, die zu Großmutters Zeiten unverzichtbar gewesen ist. Dazu gehören nicht nur die Kräuter aus dem Garten, sondern auch Gemüse und Wurzeln, die eine immer größere Bedeutung in unserer täglichen Ernährung erlangen.

Der Kurs bietet viel Information zur kleinen Hilfestellung, um den Winter gesund und fit zu überstehen. Am Samstag, 30. September 2023 findet der Kurs in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Willroth, in der Dorfstraße, 56594 Willroth, statt. Die Teilnahme kostet 22 €. Weitere Informationen, auch zu den anderen Terminen der Workshop-Reihe, und Anmeldung: vhs Altenkirchen-Flammersfeld, per Mail an vhs@vg-ak-ff.de oder telefonisch 02681/85-196 oder -199.