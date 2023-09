Veröffentlicht am 24. September 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Prompt Engineering: Arbeiten mit ChatGPT und Co.

Am Freitag, den 29. September, startet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen einen dreiteiligen Onlinekurs. Es geht um „Prompt Engineering“. Der Kurs verfolgt das Ziel, effektive Eingaben („Prompts“) für ChatGPT und andere so genannte Large Language Models zu erstellen. ChatGPT ist seit Monaten in aller Munde und zweifellos derzeit der prominenteste Vertreter der Künstlichen Intelligenz (KI), darauf ausgelegt, Aufgaben basierend auf vom Nutzer gegebene Anweisungen auszuführen. Der Kurs vermittelt modular die Kompetenz, die Kunst des effektiven Prompting jenseits der gewöhnlichen Anfragen wie „Schreibe einen Brief an die Verwaltung“ zu nutzen. Die Gruppe wird die unterschiedlichen Möglichkeiten des Promptings erkunden und durch zahlreiche Beispiele die Anwendungsmöglichkeiten kennenlernen.

Die drei Module à 90 Minuten (jeweils freitags von 19 bis 20.30 Uhr) haben folgende Schwerpunkte: „Einführung in Künstliche Intelligenz (Fokus: ChatGPT)“, „Prompt Engineering leicht gemacht“ und „Live Prompting“. Der Workshop unter der Leitung von Fazlija Gentrit ist ideal für diejenigen, die ein tieferes Verständnis der KI-Interaktion anstreben. Damit die vermittelten Kenntnisse effizient genutzt werden, ist ein allgemeines technisches Verständnis von Vorteil, aber nicht notwendig. Die Teilnahme kostet 25 Euro. Anmeldungen oder detaillierte Informationen zu den Modulen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de