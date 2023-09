Veröffentlicht am 24. September 2023 von wwa

VG KIRCHEN – Sitzungen des Seniorenbeirats sind jetzt öffentlich

Der Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) tagt am kommenden Dienstag, 26. September 2023 mit seiner 12. Sitzung zum ersten Mal öffentlich. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind ab 14:00 Uhr herzlich in den Ratssaal in Kirchen eingeladen, um sich ein Bild von der Arbeit des Seniorenbeirats zu machen. Gleichzeitig bekommen die ehrenamtlich handelnden Personen ein Gesicht.

Die Tagesordnung umfasst die Bestellung eines neuen Beiratsmitglieds und einige organisatorische Punkte. Außerdem gibt es Informationen zum neuen Notfallordner, zum Seniorenschwimmen, Berichte aus dem AK-Kreisseniorenbeirat, einen Rückblick auf den diesjährigen Seniorenausflug nach Andernach sowie einen Ausblick auf die kommenden Monate und den geplanten Ausflug in 2024. Die Mitglieder des Seniorenbeirats freuen sich auf zahlreiche Interessenten.