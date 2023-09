Veröffentlicht am 24. September 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Starke Charaktere und ein inklusives Theaterprojekt – Minski-Programm mit Kino-Highlights im Oktober

Mitten in der Woche und noch kein Highlight in Sicht? „Mittwochs ins Kino“ lautet dann die Devise! Das Programmkino Minski wurde vielfach vom Land ausgezeichnet und ist eine Kooperation zwischen dem städtischen Jugendamt, der Volkshochschule der Stadt Neuwied sowie den Filmtheaterbetrieben Weiler. Auch für den Oktober hat das Minski-Team wieder einige Kino-Hochkaräter zusammengestellt. Die Filme sind jeweils mittwochs ab 20 Uhr in der „Schauburg“, Dierdorfer Straße 2 / Ecke Heddesdorfer Straße zu sehen.

Am 4. Oktober läuft die Golden Globe-dekorierte Charakterstudie „Tár“ (USA 2022). Im vielschichtigen Porträt des Klassik-Musikbetriebs brilliert Cate Blanchett als Dirigentin von Weltrang, die sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert sieht.

In „Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr“ (GB / VAE, 2021) begleiten Kinogänger am 11. Oktober den 90-jährigen Tom auf eine Reise voller glücklicher wie auch düsterer Erinnerungen. Eine Geschichte über Begegnungen im kostenlosen Nahverkehr – und die große Liebe.

Am Donnerstag, 12. Oktober, steigt zudem das „Minski Special – Inklusives Theater“. Dann zeigt der Film „RambaZamba“ (D 2023) am Beispiel des gleichnamigen Berliner Theaters, wie gelebtes inklusives Theater funktioniert und in der Praxis aussehen kann. Vorstellungsbeginn ist an diesem Tag schon um 18 Uhr.

Die französische Komödie „Mein fabelhaftes Verbrechen“ (2023) lockt am 18. Oktober ins Kino. Sie spielt im Paris der 1930er-Jahre: Schauspielerin Madeleine und ihre Freundin, die frisch ausgebildete Rechtsanwältin Pauline, schmieden in einer winzigen Wohnung einen fast perfekten Plan.

Mit „Alma + Oskar“ läuft am 25. Oktober der neuste Film (2022) von Hilde und Dieter Berner. Im Fokus: die Affäre zwischen der ebenso umstrittenen wie berühmten Alma Mahler – Witwe des Komponisten Gustav Mahler – und dem obsessiven Maler Oskar Kokoschka.

Kinokarten können über eine Online-Buchung zur Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.deerworben oder an der Abendkasse gekauft werden.