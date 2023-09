Veröffentlicht am 23. September 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – DRK Seniorenzentrum Altenkirchen on Tour

Das Wetter hätte schöner nicht sein können, als drei klimatisierte Busse die 140 Mitfahrenden des DRK Seniorenzentrums Altenkirchen, der Tagespflege Horhausen sowie der 3 Service Wohnen aus Altenkirchen und Horhausen nach Vallendar zum Schiffsanleger brachten, wo bereits die MS Augusta auf sie wartete. Pünktlich, wie geplant, hieß es Leinen los, nachdem jeder, den für ihn passenden Platz auf Deck gefunden hatte. Musikalisch begleitet von Reiner Mies, begab man sich auf die Fahrt Rhein aufwärts, vorbei am Deutschen Eck mit dem Kaiser Wilhelm Denkmal, der Koblenzer Brauerei, vielen kleinen Städtchen wie Boppard, „Die Perle am Rhein“ und herrlichen Burgen wie die Marksburg oder Stolzenfels. Umrahmt wurde jeder Anblick von einem wolkenlosen strahlend blauen Himmel. An Bord genoss man ein köstliches Mittagessen und Kaffee und Kuchen, nicht zu vergessen, die vielen Leckereien wie Eis, Eiskaffee, andere Kaffee-Spezialitäten. Alle Gäste waren bestens vom Personal des Seniorenzentrums und der Tagespflege umsorgt, sodass sich alle so richtig wohlfühlen konnten. Nach einem erfüllten Tag legte man nach der Rückkehr wieder in Vallendar an und begab sich etwas erschöpft aber überglücklich und zufrieden wieder auf den Rückweg nach Altenkirchen. Der Gesprächsstoff für viele Tage war gegeben, denn die vielen wunderschönen Eindrücke galt es nun erst einmal zu verarbeiten. Allen Beteiligten galt ein warmherziges Dankeschön, für einen wunderbaren eindrucksreichen Tag!