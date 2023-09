Veröffentlicht am 23. September 2023 von wwa

GÜLLESHEIM – Neue Leitung der Kindertagesstätte „Stein auf Stein“ in Güllesheim

Nach rund einem Dreivierteljahr Bauzeit hat am 4. September 2023 die Kindertagesstätte „Stein auf Stein“ in Güllesheim den Betrieb aufgenommen. Der Kindergarten verfügt über 50 Plätze für die Betreuung in zwei Gruppen. Davon werden 30 Plätze als Ganztags- und 20 als Teilzeitplätze angeboten. Das Einzugsgebiet umfasst die Ortsgemeinden Bürdenbach, Güllesheim und Niedersteinebach.

Danica Buschmann wurde im September offiziell durch den Beigeordneten Rainer Düngen die Leitung der Kindertagesstätte übertragen, so dass sie nunmehr erste Ansprechpartnerin für Kinder, Eltern und die Mitarbeiterinnen der Kita „Stein auf Stein“ ist.

Danica Buschmann hat 2001 ihr Anerkennungsjahr in der Kita Eichelhardt absolviert. In den darauffolgenden Jahren war sie in verschieden Kitas der Verbandsgemeinde eingesetzt, zuletzt von 2012 an in der Kita Birnbach.

Für die zukünftige Arbeit ist es ihr besonders wichtig, dass sich das Team der Kita mit den Kindern und Eltern findet und „Stein auf Stein“ zu einem unumstößlichen Gerüst zusammenwächst. Die Entwicklung von Schwerpunkten, die auf die Individualität der Kinder eingehen, sind ihr hierbei besonders wichtig. Foto: VG AKFL