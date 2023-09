Veröffentlicht am 23. September 2023 von wwa

NIEDERDREISBACH – Baby- und Kindersachen aus dem Paradies – Niederdreisbacher Secondhand-Basar lädt am 1. Oktober zum Stöbern ein

Gebrauchte Mode schont den Geldbeutel und anstatt ein neu produziertes einfach ein bereits vorhandenes Kleidungsstück zu kaufen ist mittlerweile sehr beliebt. Daher findet auch im Paradiesdorf Niederdreisbach wieder ein Herbstbasar statt. Am Sonntag, 1. Oktober von 14 bis 16 Uhr können Schnäppchenjägerinnen zum Stöbern ins Dorfgemeinschaftshaus kommen. Der Einlass für Schwangere mit Mutterpass ist schon ab 13.30 Uhr möglich. Im Angebot sind Baby- und Kinderkleidung für Herbst und Winter in den Größen 50 bis 176, Spielsachen, Bücher, sowie Umstandsmode und Erstausstattung für Neugeborene. Den frühen Sonntagnachmittag auf dem Basar zu verbringen kann auch ein schönes Ausflugsziel sein: Es gibt Kuchen, Waffeln und Getränke – auch zum Mitnehmen und auch für Menschen, die sich nur eine kleine Köstlichkeit zum Kaffeetrinken holen möchten. Mehr Infos zum Secondhand-Basar und zur Listenvergabe gibt es im Kindergarten Abenteuerland, telefonisch unter 02743/6698 oder per E-Mail an kinderbasar-niederdreisbach@web.de. Der Erlös kommt den Kindern im Kindergarten Abenteuerland Niederdreisbach zu Gute.