Veröffentlicht am 23. September 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Klimafreundliches Kochen – Praxiskurs

In Kooperation mit dem Klimamanagement der Kreisverwaltung Neuwied bietet die KreisVolkshochschule Neuwied am 16. Oktober im ASL in Linkenbach ab 17 Uhr den Kurs „Klimafreundliches Kochen“ an. Hier erfahren die Teilnehmenden, wie man Nachhaltigkeit in den Küchenalltag integrieren kann. Regional, saisonal, wenig Fleisch und Fisch, kurze Garzeiten und energiesparende Zubereitungsarten: im Kurs werden Rezepte erlernt, die leicht umzusetzen sind, lecker und abwechslungsreich schmecken und mit natürlichen Zutaten auskommen.

Der Kurs ist kostenfrei, lediglich die Lebensmittelumlage in Höhe von 7 Euro ist bei der Dozentin und Oecotrophologin Brigitte Lange zu entrichten. Janine Sieben, die Klimaschutzmanagerin des Kreises Neuwied ist Co-Referentin. Info und Anmeldung unter www.kvhs-neuwied.de/G360 oder 02631 347813.