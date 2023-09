Veröffentlicht am 22. September 2023 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – 25-jährige Dienstjubiläen

Gleich drei Jubilare, Andrea Freiß, Manuela Schmidt und Christina Stock, feierten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. Zu diesem Anlass sprach ihnen Beigeordneter Rainer Düngen im Rahmen einer kleinen Feierstunde seine herzlichen Glückwünsche aus, überreichte eine Dankurkunde zusammen mit einem Geschenk der Verwaltung und wünschte für den Kolleginnen für ihre weitere berufliche Laufbahn alles Gute.

Andrea Freiß aus Fürthen begann 1998 ihre Beamtenlaufbahn des mittleren nichttechnischen Dienstes bei der Kreisverwaltung Altenkirchen. Sie war dort bis 2015 in verschiedenen Bereichen als Sachbearbeiterin tätig, so u. a. im Abfallwirtschaftsbetrieb sowie im Referat Schulen/Kreisvolkshochschule der Abteilung Finanzen/Schulen. Im Bereich der Kreiskasse war sie von 2007 bis 2015 Sachbearbeiterin und zugleich stellvertretende Kassenleiterin. 2015 erfolgte die Versetzung in den Dienst der Verbandsgemeinde Altenkirchen, wo sie seitdem als Haushaltssachbearbeiterin im Fachbereich Finanzen tätig ist. 2016 folgte die Ernennung zur Verbandsgemeinde-Inspektorin, 2017 absolvierte Andrea Freiß erfolgreich die Fortbildungsqualifizierung für das Statusamt A 10 an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen, woraufhin sie 2017 zur Verbandsgemeinde-Oberinspektorin ernannt wurde.

Manuela Schmidt aus Krunkel absolvierte 1994 bis 1995 ihr Vorpraktikum zur Erzieherin im katholischen Kindergarten Horhausen. 1995 besuchte sie die Fachschule für Sozialwesen (Bildungsgang Erzieher) der Schönstätter Marienschwestern in Koblenz und schloss diese 1997 mit bestandenem Examen ab. Im Anschluss leistete sie ihr Anerkennungsjahr im katholischen Kindergarten St. Antonius, Oberlahr, ab. Seit 1998 ist sie als Erzieherin in der Kita „Burgmäuse“ in Krunkel-Epgert tätig, deren ständige stellvertretende Leitung sie 2015 zudem übernahm.

Christina Stock aus Wissen absolvierte 1994 bis 1995 ihr Vorpraktikum zur Erzieherin in der Katholische Kindertagesstätte „Adolph-Kolping“ in Wissen. 1995 besuchte sie die Berufsfachschule für Erzieherinnen an der Berufsbildenden Schule in Wissen. Im Anschluss absolvierte sie ihr Anerkennungsjahr in der Katholischen Kindertagesstätte „Märchenland“, Hamm/Sieg. 1998 wechselte sie als staatlich anerkannte Erzieherin in die Kindertagesstätte Altenkirchen-Honneroth und übernahm ein Jahr später eine Gruppenleitung. 2023 erfolgte die Übertragung der ständigen stellvertretenden Leitung der Kindertagesstätte Altenkirchen-Honneroth.

Die Glückwünsche der Kolleginnen und Kollegen überbrachte Mathias Rabsch als Personalratsvorsitzender und überreichte jeweils einen Blumenstrauß. Foto: VG AKFL