Veröffentlicht am 21. September 2023 von wwa

DERNBACH – Schwerer Raub auf Tankstelle in Dernbach

Freitag, dem 23. Juni 2023, um 01:04 Uhr, ereignete sich in Dernbach ein schwerer Raub zum Nachteil der Tankstelle „Urbacher Wald“. Ein unbekannter männlicher Täter betrat den Verkaufsraum der Tankstelle. Er war mit einem circa 20 Zentimeter langem Küchenmesser bewaffnet und forderte die Öffnung der Kasse. Zunächst verstaute er mehrere Zigarettenpackungen in seiner mitgeführten blauen Tasche und entnahm anschließend sämtliche Geldscheine aus der Kasse. Zudem forderte er die Öffnung des Tresors. Hieraus entwendete er eine mit Geldscheinen gefüllte schwarze Mappe und verließ das Tankstellengebäude auf der Rückseite. Ein Foto des Täters ist hier zu finden: https://s.rlp.de/0ScyT. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Neuwied unter 02631-878251. Quelle: Polizei