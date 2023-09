Veröffentlicht am 21. September 2023 von wwa

HACHENBURG – Unfallflucht auf Burggartenparkplatz in Hachenburg

Mittwoch, 20. September 2023 kam es zwischen 23 und 01:30 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz Burggarten in Hachenburg. Ein Pkw wurde dort ordnungsgemäß abgestellt und von einem anderen Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Aufgrund des Schadensbildes dürfte es sich um einen Lkw, wahrscheinlich mit Auflieger, gehandelt haben. Mögliche Hinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei