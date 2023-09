Veröffentlicht am 21. September 2023 von wwa

MÜSCHENBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 414 bei 57629 Müschenbach – Motorradfahrer schwer verletzt

Mittwochabend, 20. September 2023 gegen 20:20 Uhr kam es auf der Bundesstraße 414 zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem allein beteiligten 21-jährigen Motorradfahrer. Der befuhr nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei in einer Gruppe mit anderen Fahrern die Bundesstraße aus Richtung Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen. In Höhe der Ortslage Müschenbach kam er im Bereich einer Fahrbahnverschwenkung zu Fall, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und verletzte sich dabei schwer. Der betroffene Streckenabschnitt war für die Dauer der Rettungsmaßnahme und Verkehrsunfallaufnahme bis etwa 22:00 Uhr gesperrt. Quelle: Polizei