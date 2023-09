Veröffentlicht am 22. September 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Begrüßungsfeier an der August-Sander-Schule Realschule Plus und FOS in Altenkirchen

Mit einer fröhlichen, bunten und sehr musikalischen Begrüßungsfeier starteten 111 Fünftklässler an der August-Sander-Schule. Gemeinsam mit ihren Eltern füllten sie erwartungsvoll Stuhl um Stuhl in der Aula und applaudierten schon sehr schnell dem ersten Liedbeitrag von Jana und Lonita, die begleitet von der „Kleinen Lehrerband“ das Stück „All of me“ performten.

„Lieblingsmensch“ war die gelungene Überleitung zum gottesdienstlichen Impuls von Martin Autschbach. Er erzählte, wie Jesus den Sturm auf dem See Genezareth stillte. Für die neuen Schülerinnen und Schüler lag darin die Botschaft, dass man in neuen Situationen sicher Ängste haben darf, aber nach einem überstandenen Sturm, die Sonne als Zeichen der Hoffnung aufgeht. In ihren Fürbitten baten Sechstklässler aus der 6.1 und 6.2 darum, dass die neue Schule zu einem Ort wird, an dem sich die Fünftklässler wohlfühlen.

„Wir sind sehr gespannt darauf, was ihr an Talenten mit an die August-Sander-Schule bringt. Und umgekehrt wollen wir Lehrerinnen und Lehrer euch während der Schulzeit Wissenswertes mitgeben, damit ihr euch in der Welt zurechtfindet!“, so Anke Becker, pädagogische Koordinatorin. Den Eltern bot sie Zusammenarbeit auf der Basis konstruktiver Gespräche an.

Wie in jedem Schuljahr übernahmen es die Sechstklässler, mit ihren Beiträgen die Gäste zu unterhalten. Sophie Bitzhöfer (6.2) spielte Geige, einen Volkstanz hatten Jenny und Linda Bergstresser (6.3) auf ihren Akkordeons einstudiert, und die Klasse 6.5 konnte nicht nur den „Mathe-Rap“, sondern zeigte spontan ein „Sommergewitter“, bei dem alle Zuschauer mitmachten. Schülerinnen der 6.1 gehörten zur sehenswerten Tanzgruppe.

Gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern Tobias Brücker (5.1), Andrea Kilian (5.2), Julia Klose (5.3), Stefan Schäfer 5.4) und Sebile Gazozcu (5.5) verbachten die Fünftklässler den ersten Schultag in den Klassen.