Veröffentlicht am 22. September 2023 von wwa

KOBLENZ – Vortrag über „Antifeminismus als Demokratiegefährdung“ am 12. Oktober an der Hochschule Koblenz

„Antifeminismus als Demokratiegefährdung“ lautet der Titel eines Vortrags mit anschließender Diskussion, zu dem die Abteilung für Chancengleichheit und Antidiskriminierung der Hochschule Koblenz alle Interessierten am 12. Oktober 2023 um 11:00 Uhr in Raum K122 am Campus Koblenz in der Konrad-Zuse-Straße 1 einlädt.

Spätestens mit der Messung antifeministischer Einstellungen in der Gesellschaft durch die Leipziger Autoritarismus Studie 2022 und die daraus resultierenden Ergebnisse gewinnt der Begriff und die Diskussion um das Thema Antifeminismus an Breite und Aktualität. Bis zu einem Viertel der Deutschen stimmen antifeministischen und sexistischen Aussagen zu. „Antifeminismus ist kein Randphänomen der extremen Rechten, sondern in allen Teilen der Gesellschaft wiederzufinden“, betont Dominik Enders, Leiter der Abteilung Chancengleichheit und Antidiskriminierung an der Hochschule Koblenz.

Der Vortrag der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus soll eine Einführung in den thematischen Diskurs geben. Ist Antifeminismus fester Bestandteil rechtsextremer Einstellungen und Bewegungen? Wie und in welcher Form tritt er in allen Teilen der Gesellschaft zutage? Und welche Gefahren und Herausforderungen ergeben sich daraus für den Erhalt eines demokratischen Zusammenlebens? Über diese Themen und Fragen soll die Veranstaltung informieren wie auch gezielt zum Austausch und zur Diskussion anregen.

Die Veranstaltung findet am 12. Oktober von 11:00 bis ca. 12:30 Uhr in Raum K122 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für Fragen und Anmerkungen steht Dominik Enders gerne zur Verfügung, per eMail an enders@hs-koblenz.de oder telefonisch unter (0261) 9528-1936.