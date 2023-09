Veröffentlicht am 21. September 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Welt-Alzheimertag: Menschen mit Demenz einen Platz in der Mitte der Gesellschaft ermöglichen

Unter dem Motto „Demenz – die Welt steht Kopf“ macht der diesjährige Welt-Alzheimertag am 21. September 2023 auf die Situation von Menschen mit Demenz aufmerksam. Das Motto beschreibt zum einen, wie die Diagnose „Demenz“ von jetzt auf gleich die Welt der Betroffenen auf den Kopf stellt. Es beschreibt aber auch das Leben mit und an der Seite von Menschen mit Demenz, für die sich selbstverständliche Tagesabläufe jeden Tag anders gestalten können. Das bekannte Leben ist auf den Kopf gestellt.

Die Landesfachstelle Demenz im Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung nimmt den Welt-Alzheimertag zum Anlass, um gemeinsam mit den regionalen Demenznetzwerken in Rheinland-Pfalz darauf hinzuweisen, Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen trotz tiefgreifender Veränderungen in ihrem Leben weiter einen Platz in der Mitte der Gesellschaft zu ermöglichen. „Mit der Demenzstrategie Rheinland-Pfalz tragen wir als Landesregierung dazu bei, dass Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen festen Boden unter den Füßen spüren und dass ihre Welt wieder ein Stück weit geradegerückt wird. Dies ist jedoch auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe – dabei müssen alle mitanpacken. Deswegen braucht es Aktionstage wie den Welt-Alzheimertag“, betonte Sozialminister Alexander Schweitzer.

Der Welt-Alzheimertag findet jedes Jahr am 21. September statt. Weltweit wird an diesem Tag über Demenz informiert und auf die Situation der rund 50 Millionen Menschen mit Demenz und der ihrer Angehörigen hingewiesen. Mit vielseitigen Terminen und Veranstaltungen rund um den Welt-Alzheimertag informieren die Demenznetzwerke aus Rheinland-Pfalz über die verschiedenen Facetten der Demenz, machen auf Angebote für Betroffene und Angehörige aufmerksam und bieten Gelegenheit, sich zu treffen und auszutauschen. Am 21. September eröffnen die Demenznetzwerke Rhein-Lahn die Ausstellung „Demenz – Mitten im Leben“, das Demenznetzwerk Kaiserslautern Stadt und Kaiserslautern Land veranstaltet eine Lesung und die Demenznetzwerke Mainz und Mainz-Bingen laden zum „1. Mainz(er)-Binger Bouleturnier für Menschen mit und ohne Demenz“ ein.

Weitere Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen der Demenznetzwerke in Rheinland-Pfalz können auf der Homepage der Landesfachstelle Demenz abgerufen werden.