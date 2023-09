Veröffentlicht am 21. September 2023 von wwa

NEUWIED – Abenteuer Arktis – Auf Nordlandfahrt durch Grönland, Kanada und Finnland

Am 10. Oktober präsentiert die KreisVolkshochschule Neuwied ab 19 Uhr online einen Reisevortrag mit beeindruckenden Bildern aus der Arktis. Wilde Wälder, unglaubliche Sonnenuntergänge, die Einsamkeit des Nordens und das Gebell der aufgeregten Schlittenhunde – Anuschka Dinter hat ihr Herz vor vielen Jahren an die Arktis verloren. Ob als Hundeschlittenführerin, auf einem Expeditionsschiff oder per Roadtrip berichtet sie uns von dieser faszinierenden Region, ihren Menschen und Tieren. Von Nordlichtern bis zu erfrorenen Zehen hat sie alles erlebt. Die Gebühr beträgt je nach Teilnehmerzahl 8-12 Euro. Anmeldung unter www.kvhs-neuwied.de/G108 oder info@kvhs-nr.de