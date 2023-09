Veröffentlicht am 21. September 2023 von wwa

NEUWIED – Einbruchsversuche in Neuwied

Dienstag, 19. September 2023 meldeten Anwohner der Hohenzollernstraße, dass man an verschiedenen Gebäude- und Wohnungseingangstüren Anhaltspunkte für Einbruchsversuche erkannt habe. Vor Ort konnten an verschiedenen Objekten in der Hohenzollernstraße 13 bis 18 deliktstypische Beschädigungen festgestellt werden. Nach ersten Zeugenbefragungen wurden die Beschädigungen vermutlich in der Nacht vom 18. auf den 19. September 2023 verursacht. In allen Fällen blieb es beim Versuch. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei