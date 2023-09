Veröffentlicht am 21. September 2023 von wwa

NEUWIED – Sachbeschädigung an PKW in Neuwied

Dienstag, 19. September 2023, zwischen 06:40 und 11:00 Uhr wurde in der Straße Am Schloßpark 5, in Neuwied die Scheibe eines ordnungsgemäß geparkten PKW eingeschlagen. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei