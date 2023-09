Veröffentlicht am 21. September 2023 von wwa

BETZDORF – Diebstahl von Winterkompletträdern aus Garage in Betzdorf

Dienstag, 19. September 2023 wurde der Polizei Betzdorf angezeigt, dass aus einer unverschlossenen Garage in der Straße Hellseifen in Betzdorf im Zeitraum zwischen Samstag, 16. September 2023, 22:00 Uhr und Sonntag, 17. September 2023, 08:00 Uhr, insgesamt vier Winterkompletträder (Felgen und Bereifung der Marke „Hankook“) durch unbekannte Täter entwendet wurden. Wer kann Angaben zur Tat, Tätern oder dem Verbleib der Räder machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 9260. Quelle: Polizei