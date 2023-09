Veröffentlicht am 20. September 2023 von wwa

BETZDORF – Flüchtiges Schaf nächtigt bei der Polizei Betzdorf

In der Nacht vom 19. auf den 20. September 2023 teilten Verkehrsteilnehmer der Polizei Betzdorf um 02:20 Uhr mit, dass auf der L 288 zwischen Betzdorf und Steineroth ein Schaf auf der Fahrbahn freilaufen würde. Kurzerhand wurde das Schaf durch die eingesetzten Polizeibeamten und die mitteilenden Verkehrsteilnehmer eingefangen, in einem Kleinbus zur naheliegenden Polizeidienststelle gebracht und dort gut versorgt, mit Wasser und einem gemütlichen Schlafplatz auf dem Innenhof der Dienststelle einquartiert. Das Schaf, sichtlich ermüdet durch den nächtlichen Ausflug, wurde am Vormittag seinem Besitzer, von dessen Wiese es zuvor geflüchtet war, übergeben. Quelle und Foto: Polizei