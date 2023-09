Veröffentlicht am 20. September 2023 von wwa

GÜLLESHEIM – Täter nutzt in Güllesheim Gutmütigkeit eines Mannes aus

Dienstagvormittag kam es im Meisenweg in Güllesheim zu einem dreisten Diebstahlsdelikt. Der männliche Täter klingelte um 10:37 Uhr bei dem Betroffenen, um ihm Haushaltswaren zu verkaufen. In der Vergangenheit hatte der Mann ihm bereits mehrfach Haushaltswaren verkauft.

Der Geschädigte wollte ihm dieses Mal keine Waren abkaufen. Aus Mitleid ging er in einen Nebenraum, um ihm 10,- Euro aus seiner Geldbörse zu holen. Der Täter blieb unbeaufsichtigt im Hausflur, in dem sich auf einer Kommode eine weitere Geldbörse befand. Als der Mann hörte, dass die Haustür zufiel, kam er zurück und bemerkte, dass der Täter nicht mehr da war. Bei einer sofortigen Nachschau in der im Flur befindlichen Geldbörse stellte er fest, dass der darin befindliche Geldbetrag im mittleren dreistelligen Eurobereich fehlte. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Täter nicht angetroffen werden. Der wurde durch den Betroffenen wie folgt beschrieben: Älterer Mann mit sichtbarer Gehbehinderung, trug einen Panamahut sowie eine braune Papiertüte mit sich. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei