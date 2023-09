Veröffentlicht am 20. September 2023 von wwa

SCHÖNEBERG – Kennzeichendiebstahl in Schöneberg

Der 55-jährige Eigentümer eines Peugeot hatte diesen in der Maiwaldstraße in Schöneberg abgestellt. Unbekannte Täter entwendeten in den vergangenen 14 Tagen das hintere Kennzeichen samt Halterung. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Altenkirchen unter der Rufnummer 02681-9460. Quelle: Polizei